Экс-председатель Верховного суда Башкирии покинул СПЧ при главе республики
Председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш в минувшую субботу, 9 ноября, объявил о выходе из состава совета экс-председателя Верховного суда Башкирии Марата Вакилова. Причиной столь скорой отставки Вакилова стало письмо Совета судей о том, что он не может совмещать членство в совете со статусом судьи, который сохранился за ним даже после ухода в отставку.
После письма в адрес председателя Марат Вакилов добровольно вышел из состава СПЧ. В этом совете бывший судья входил в состав комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами. Возглавляет ее шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.
Марат Вакилов был председателем ВС Башкирии с 1999 по 2007 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU