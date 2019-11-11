Экс-председатель Верховного суда Башкирии покинул СПЧ при главе республики

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-11T19:05:40+03:00

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Председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш в минувшую субботу, 9 ноября, объявил о выходе из состава совета экс-председателя Верховного суда Башкирии Марата Вакилова. Причиной столь скорой отставки Вакилова стало письмо Совета судей о том, что он не может совмещать членство в совете со статусом судьи, который сохранился за ним даже после ухода в отставку.

После письма в адрес председателя Марат Вакилов добровольно вышел из состава СПЧ. В этом совете бывший судья входил в состав комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами. Возглавляет ее шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

Марат Вакилов был председателем ВС Башкирии с 1999 по 2007 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU