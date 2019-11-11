В бассейне уфимского детсада нашли тело воспитательницы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-11T12:52:57+03:00

Женщину доставили в больницу, но врачи уже не могли ничего сделать

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В бассейне уфимского детского сада утонула воспитательница. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Случай произошел в одном из центральных дошкольных учреждений города за час до полуночи 8 ноября. Собеседник сообщил, что 51-летнюю женщину достали из бассейна и госпитализировали в больницу №22 с диагнозом «утопление». По предварительной информации, педагог находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти пациентку, и она скончалась.

При каких обстоятельствах женщина вообще оказалась в бассейне, неизвестно. По предварительной информации, следов криминального характера обнаружено не было. Сегодня, 11 ноября, с погибшей воспитательницей простились родные и близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU