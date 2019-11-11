В бассейне уфимского детсада нашли тело воспитательницы
В бассейне уфимского детского сада утонула воспитательница. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».
Случай произошел в одном из центральных дошкольных учреждений города за час до полуночи 8 ноября. Собеседник сообщил, что 51-летнюю женщину достали из бассейна и госпитализировали в больницу №22 с диагнозом «утопление». По предварительной информации, педагог находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти пациентку, и она скончалась.
При каких обстоятельствах женщина вообще оказалась в бассейне, неизвестно. По предварительной информации, следов криминального характера обнаружено не было. Сегодня, 11 ноября, с погибшей воспитательницей простились родные и близкие.
ИСТОЧНИК KP.RU