2019-11-11T11:40:18+03:00
Общество

«Что происходит? Как так может быть?»: вице-премьер Башкирии Андрей Назаров возмутился невыплатой премий чиновникам

Части дополнительных выплат лишились сотрудники госстроя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеозаписи с оперативного совещанияфото: скриншот видеозаписи с оперативного совещания
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Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер республики Андрей Назаров выразил недовольство касательно невыплаты премий ко Дню народного единства некоторым чиновникам. Распоряжение о выделении дополнительных средств к зарплате было подписано Радием Хабировым.

– У нас было принято решение о том, что будет выплачено к 4 ноября, Дню народного единства премия, – начал Назаров. – Сейчас я выясняю, что это решение почему-то не исполнено на 100%. Как может так быть, что решение правительства не исполняют?

Министр финансов Лира Игтисамова объяснила сложившуюся ситуацию. Как оказалось, не все руководители ведомств подали соответствующие заявки. Выслушав пояснение главы минфина, вице-премьер обратился к руководителя государственного комитета по строительству и архитектуре Марату Ахмадуллину, подчиненные которого получили премию не в полном объеме.

– Марат Фидаевич, ваши почему-то сотрудники получили только половину. Как такое может быть? Сегодня у нас 11 ноября, решение было принято первого ноября. Что происходит? Как так может быть? Или вы не отслеживаете, что ваши коллеги довольны или нет, я не понял? Я считаю, что каждый руководитель заинтересован в том, чтобы коллеги получили премии, – обратился вице-премьер.

В конце своего обращения Назаров пригрозил, что если в следующий раз «решение главы или правительства не будет выполнено, то такой руководитель работать не сможет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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