2019-11-11T10:21:28+03:00
Общество

В минздраве назвали причину затруднений с записью к узким специалистам

По словам замминистра Ирины Кононовй, к отдельной группе врачей можно попасть только через терапевтов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С записью к врачам в Башкирии не все так простоС записью к врачам в Башкирии не все так простоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый заместитель премьер-министра на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии указал на проблемы со здравоохранением в регионе. В частности, Андрей Назаров сообщил о том, что гражданам бывает сложно записаться к определенным специалистам. При этом электронная и телефонная запись, согласно жалобам жителей, никак не способствует решению проблемы.

Одной из причин затруднений с записью к врачам Назаров назвал некорректное составление графиков, в которых не учитываются отпуска, больничные и обучение медицинских специалистов.

В ответ на замечание Назарова замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова сказала, что к узким специалистам можно попасть только через терапевтов. К отдельной группе специалистов относятся хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, детские психиатры, наркологи, фтизиатры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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