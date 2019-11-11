В минздраве назвали причину затруднений с записью к узким специалистам

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-11T10:21:28+03:00

С записью к врачам в Башкирии не все так просто Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам замминистра Ирины Кононовй, к отдельной группе врачей можно попасть только через терапевтов

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Первый заместитель премьер-министра на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии указал на проблемы со здравоохранением в регионе. В частности, Андрей Назаров сообщил о том, что гражданам бывает сложно записаться к определенным специалистам. При этом электронная и телефонная запись, согласно жалобам жителей, никак не способствует решению проблемы.

Одной из причин затруднений с записью к врачам Назаров назвал некорректное составление графиков, в которых не учитываются отпуска, больничные и обучение медицинских специалистов.

В ответ на замечание Назарова замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова сказала, что к узким специалистам можно попасть только через терапевтов. К отдельной группе специалистов относятся хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, детские психиатры, наркологи, фтизиатры.

ИСТОЧНИК KP.RU