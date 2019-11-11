В минздраве назвали причину затруднений с записью к узким специалистам
Первый заместитель премьер-министра на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии указал на проблемы со здравоохранением в регионе. В частности, Андрей Назаров сообщил о том, что гражданам бывает сложно записаться к определенным специалистам. При этом электронная и телефонная запись, согласно жалобам жителей, никак не способствует решению проблемы.
Одной из причин затруднений с записью к врачам Назаров назвал некорректное составление графиков, в которых не учитываются отпуска, больничные и обучение медицинских специалистов.
В ответ на замечание Назарова замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова сказала, что к узким специалистам можно попасть только через терапевтов. К отдельной группе специалистов относятся хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, детские психиатры, наркологи, фтизиатры.
ИСТОЧНИК KP.RU