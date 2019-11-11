Девушку из Башкирии признали «Мисс Этнос» на межнациональном конкурсе красоты
Уроженка Зилаирского района Башкирии Регина Ганчурина покорила жюри конкурса "Национальная краса Санкт-Петербурга — 2019". Девушка удостоилась титула "Мисс Этнос".
В своем выступлении Регина использовала известную легенду о "Семи девушках", которые предпочли погибнуть в водах озера, нежели покориться врагам. Представить эту легенду на сцене Регине помогли участницы танцевального ансамбля.
Кроме традиционных конкурсных этапов, например, дефиле, были и оригинальные - благотворительный и кулинарный этапы. Как сообщает издание "Огни Агидели" в рамках последнего Регина попотчевала жюри травяным чаем, блюдом урама и башкирским медом.
На своей страничке в соцсетях девушка призналась, что была рада и горда принять участие в подобном конкурсе и рассказать зрителям о культуре своего народа.
Фото: Башкирская молодежная ассоциация АМАНАТ
ИСТОЧНИК KP.RU