«Хочу, чтоб ты была жива»: в Башкирии жестоко убили мать двоих детей и сбросили ее тело в овраг

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-10T19:03:45+03:00

Вместе с ней там же обнаружили убитого мужчину

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8 ноября небольшой город Бирск испугала новость – в овраге на спуске к реке Белой были обнаружены два тела. Поначалу у горожан не было никакой информации о том, кого убили, поэтому биряне испугались, что в городе появился маньяк.

Однако потом стало известно, что неизвестный расправился с парой – мужчиной и женщиной, которые сожительствовали. Со слов источника, злоумышленник задержан.

Об убитых известно немного – снимали квартиру у местного жителя, жили небогато. Арендатор и сознался в том, что он с ними расправился, а тела выбросил. В правоохранительных органах это преступление пока никак не комментируют.

Известно, что у убитой осталось двое сыновей – Артем и Юрий.

- Мама, я люблю тебя, - написали каждый в статусе в социальных сетях.

- Я по тебе тоскую, мама… Ещё свежи на сердце раны. И боль утраты не прошла. Я по тебе скучаю, мама. Хочу, чтоб ты была жива, - написал Юрий.

ИСТОЧНИК KP.RU