В Башкирию прилетели хищные птицы-гиганты

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-10T13:28:12+03:00

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Накануне в одном из пригородов Уфы засняли хищных птиц гигантских размеров. Пернатые попали в объектив фотоловушки, которую установила семья Крашенниковых. Размах крыльев птиц примерно составляет два метра.

Автор фотографии прокомментировал порталу ProUfu.ru, что хищники-гиганты направлялись на юг вдоль реки Белой и распугали более мелких хищников, отобрав их добычу.

Отметим, что орлан-белохвост, которого засняла камера, считается одним из самых крупных пернатых хищников Европы. Данные птицы занесены в Красную книгу, их численность в России составляет всего 25-30 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU