2019-11-10T16:28:25+03:00
Происшествия

В Башкирии 21-летний парень опрокинулся на автомобиле и погиб

ДТП случилось в Балтачевском районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вчера утром, 9 ноября, в Балтачевском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 12-ом километре автодороги Старобалтачево-Верхнекарышево 31-летний местный житель за рулем «Шевроле Ланос» по невыясненным причинам потерял управлением и перевернулся в кювет. От полученных травм он скончался до приезда медиков. По данному факту начато разбирательство.

В ГИБДДД отметили, что у погибшего не было водительского удостоверения.

Всего 9 ноября произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли, 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Секс-символ на шоу «Танцы» из Уфы попал в команду Мигеля
Следователи Башкирии проверят случай, в котором рабочих завалило землей
Погода в Башкирии на завтра, 11 ноября
В Башкирии неизвестные выбросили кота в закрытой переноске в мусорный контейнер
В Башкирию прилетели хищные птицы-гиганты
В Уфе между Демой и Нижегородкой планируют построить мост за 11,5 млрд рублей
32-летний житель Башкирии погиб под колесами автомобиля на ночной трассе
В Башкирии появится календарь деловых мероприятий на 2020 год
На месте закрытой шаурмечной в Уфе открылся цветочный магазин
Многодетная мать из Башкирии выживает с 4 детьми без отопления
В Уфе на Нагаевском шоссе ограничили скоростной режим до 40 и 60 км/ч
Жители многоэтажки в центре Уфы засняли нашествие неприятных насекомых
В Уфе возле крупного торгового центра поймали бойцовскую собаку
В Башкирии из-за шторма две тысячи человек остались без электричества
В Башкирии троих рабочих завалило землей в яме
В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери
Гол и буллит нападающего «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть шведов