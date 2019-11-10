В Башкирии 21-летний парень опрокинулся на автомобиле и погиб

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-10T16:28:25+03:00

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Вчера утром, 9 ноября, в Балтачевском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 12-ом километре автодороги Старобалтачево-Верхнекарышево 31-летний местный житель за рулем «Шевроле Ланос» по невыясненным причинам потерял управлением и перевернулся в кювет. От полученных травм он скончался до приезда медиков. По данному факту начато разбирательство.

В ГИБДДД отметили, что у погибшего не было водительского удостоверения.

Всего 9 ноября произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли, 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU