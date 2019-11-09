В Башкирии из-за шторма две тысячи человек остались без электричества

СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-09T20:02:53+03:00

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Сегодня Башкирию накрыла непогода: из-за мокрого снега, налипающего на провода и рвущего их, пять населенных пунктов остались без электричества. Частично электроснабжение нарушилось в селах Верхний Авзян, Кага, Бельский, Кагарманово и Исмакаево.

По данным регионального МЧС, без света и тепла остались 1912 человек, среди которых 406 – дети. Сейчас сельчане вынуждены греться у печей и газового отопления.

- В аварийно-восстановительных работах задействованы силы и средства БТПРСЧС в количестве 15 единиц техники и 40 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Социально-значимые объекты в зону отключения не попадают, без электричества остался частный сектор. Примерное время подключения абонентов – 03.00 по местному времени.

Из-за снегопада возникли проблемы и на дорогах. Например, в Бурзянском районе из-за налипшего мокрого снега падали деревья, что создавало аварийно-опасную ситуацию на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU