Гол и буллит нападающего «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть шведов

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-09T18:14:34+03:00

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Гол и реализованный буллит нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова позволил сборной России обыграть соперников из Швеции.

Матч между двумя сборными проходил в рамках Кубка Карьяла 2019. В нем принимали участие два игрока уфимского клуба – форвард Никита Сошников и защитник Артем Сергеев. С самого начала хоккеисты из России перехватили преимущество, но позже их шведским соперникам удалось отыграться со счета 0:2. В итоге победителей определили в буллитной серии.

Защитник «юлаевцев» Артем Сергеев отличился двумя результативными передачами. На счету Сошинкова гол на 52 минуте игры (в число ассистентов, кстати, записали бывшего игрока уфимского клуба Антона Бурдасова) и победный буллит.

Напомним, что сейчас Сошников является лучшим снайпером КХЛ – с начала сезона он забросил 12 шайб и обошел по этому параметру бывшего «юлаевца» Кирилла Капризова.

ИСТОЧНИК KP.RU