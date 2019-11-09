Спаслись благодаря пожарному извещателю: в Башкирии из горящего дома вывели 30 человек

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-09T17:39:07+03:00

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Сегодня днем, 9 ноября, в пожарную службу поступило сообщение, что из окна дома на Комсомольском бульваре в Агидели валит сильный дым. Когда спасатели прибыли на место происшествия, оказалось, что горит квартира на пятом этаже в панельном доме. Из задымленного подъезда огнеборцы вывели на улицу 30 человек.

Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, но примерно через час огонь был полностью потушен. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют дознаватели МЧС.

- Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что сработал пожарный извещатель в загоревшейся квартире, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU