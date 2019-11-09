Водителю стало плохо: в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-09T16:50:18+03:00

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Сегодня днем, 9 ноября, в Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В пятом часу на улице Мушникова столкнулись автобусы «Хендай» и «НефАЗ». По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя «Хендая».

- Пассажиры рассказали, что внезапно водителю стало плохо, после чего он потерял управление и выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с другим автобусом, - рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД. – На место происшествия немедленно прибыли медики, но 50-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Фото: ГИБДД по РБ

Пассажиры автобусов, к счастью, не пострадали. По факту аварии уже начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU