Водителю стало плохо: в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
Сегодня днем, 9 ноября, в Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В пятом часу на улице Мушникова столкнулись автобусы «Хендай» и «НефАЗ». По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя «Хендая».
- Пассажиры рассказали, что внезапно водителю стало плохо, после чего он потерял управление и выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с другим автобусом, - рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД. – На место происшествия немедленно прибыли медики, но 50-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
Фото: ГИБДД по РБ
Пассажиры автобусов, к счастью, не пострадали. По факту аварии уже начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU