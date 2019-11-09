Под Уфой молодой мужчина погиб, врезавшись на иномарке в дерево

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-09T15:36:39+03:00

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Смертельная авария произошла вчера утром, 8 ноября, неподалеку от Уфы. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, на 17-м километре автодороги «Уфа-Чишмы» водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением, после чего вылетел в кювет и врезался в дерево. От мощного удара всю переднюю часть иномарки расплющило, а сам водитель, 30-летний житель Чишминского района, скончался на месте до приезда медиков. Сейчас по факту ДТП начато разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 18 аварий, в которых 20 человек получили травмы и один погиб, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU