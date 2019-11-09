2019-11-09T13:14:52+03:00
Происшествия

Отказали тормоза: в Башкирии «КамАЗ» протаранил четыре автомобиля

Медицинская помощь потребовалась одному из пострадавших водителей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Сегодня днем, 9 ноября, в Благовещенском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, «КамАЗ» протаранил четыре припаркованных машины: «Ладу Ларгус», «Ладу Приору», «Сузуки Гранд Витару» и грузовой трейлер «Ман». Не обошлось без пострадавших: медицинская помощь потребовалась 53-летнему водителю «Ларгуса».

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. По предварительным данным, причиной столкновения стали отказавшие тормоза «КамАЗа». Все обстоятельства массовой аварии сейчас устанавливаются дорожными полицейскими.

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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