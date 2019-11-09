Отказали тормоза: в Башкирии «КамАЗ» протаранил четыре автомобиля
Сегодня днем, 9 ноября, в Благовещенском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, «КамАЗ» протаранил четыре припаркованных машины: «Ладу Ларгус», «Ладу Приору», «Сузуки Гранд Витару» и грузовой трейлер «Ман». Не обошлось без пострадавших: медицинская помощь потребовалась 53-летнему водителю «Ларгуса».
Фото: ГИБДД по РБ
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. По предварительным данным, причиной столкновения стали отказавшие тормоза «КамАЗа». Все обстоятельства массовой аварии сейчас устанавливаются дорожными полицейскими.
Фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU