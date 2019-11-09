В Башкирии разыскивают пропавшего молодого мужчину без пальцев на левой руке

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-09T12:27:59+03:00

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 35-летнего жителя Стерлитамака Леонида Оленева. В последний раз мужчина выходил на связь 22 сентября – сейчас его судьба остается неизвестной. К поискам Леонида уже подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Отклик».

Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: шрам на подбородке, отсутствуют пальцы на левой руке.

Был одет: черная вязаная шапка, черная кожаная куртка, узкие джинсы.

Если вам что-то известно о местонахождении молодого мужчины, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU