Уфимцы выступили против строительства хосписа в новом микрорайоне

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-09T09:35:51+03:00

Многие считают, что логичнее строить хоспис при больнице, а не рядом с новостройками

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Уже в следующем году в Уфе начнется строительство хосписа для онкобольных: после долгого выбора власти все же остановились на территории возле ЖК «Цветы Башкирии», неподалеку от торгового центра «Мега». На строительство за счет пожертвований уже удалось собрать около 15 миллионов рублей, всего же потребуется порядка 300 миллионов.

К сожалению, не все уфимцы оценили благую идею. Особенно не по нраву новость о хосписе пришлась жителям ЖК «Цветы Башкирии», которые не хотят смотреть на чужие страдания и пересекаться с похоронными процессиями.

- Строить такое заведение возле жилого квартала, окна которого будут выходить на хоспис, - странная затея. Вряд ли жителям будет доставлять удовольствие вид умирающих людей. А неизбежные регулярные похоронные процессии и полные горя люди лягут тяжёлым бременем на сердца и души жителей молодого микрорайона, - отмечает уфимец Дамир Р.

- Уму непостижимо! Строится новый красивый, перспективный ЖК, где будут жить много молодых семей с детьми. Рядом развлекательные центры, магазины, будет Мега-парк и там же хоспис? По-моему, его лучше построить в другом, более подходящем для этого месте. Например, рядом с больницей, - советует Екатерина М.

- Хоспис потянет за собой соответствующую инфраструктуру - ритуальные услуги, памятники и т.д. И все это расположится на въезде в новый микрорайон. Я не хочу и думаю, никто не хочет ежедневно проходить/проезжать домой через траурные процессии, гробы в витринах, бабушек с венками, - пишет Алина Х.

Многие жители нового микрорайона отмечают, что когда покупали здесь дома и квартиры, их никто не предупреждал о строительстве хосписа – они отмечают, что, зная об этом заранее, они бы выбрали другое место. При этом уфимцы осознают, что хоспис необходим городу, но для его строительства лучше выбрать другое подходящее место – например, возле больницы. Свои пожелания и предложения они адресовали администрации главы республики Радия Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU