2019-11-09T08:41:02+03:00
Общество

В Башкирии с каждым годом все больше девочек-подростков делают аборт

Только в прошлом году беременность прервали 364 девочки до 15 лет
Яна БАЗЕКИНА
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Чтобы у подростков не рождались дети, их необходимо познакомить с контрацепциейЧтобы у подростков не рождались дети, их необходимо познакомить с контрацепциейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Башкирии с каждым годом увеличивается количество девочек-подростков, которые решились на аборт. Как сообщила главврач «РЖД-медицина Уфы» Индира Сахаутдинова в беседе с изданием UfaTime.ru, еще в 2017 году согласно официальной статистике 64 девочки в возрасте от 13 до 15 лет прервали нежелательную беременность. В 2018 эта цифра возросла до 364, при этом в статистику не входят аборты, выполненные в частных клиниках, поэтому реальное количество подростковых абортов может быть пугающе высоким.

Врач отмечает, что главная профилактика нежелательной беременности – это доверительные беседы с ними, в ходе которого подростка необходимо познакомить со всеми имеющимися видами контрацепции. Это позволит в дальнейшем не только избежать абортов, но и заболеваний, передающихся половым путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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