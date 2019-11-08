2019-11-08T19:42:23+03:00
Общество

В райцентры и небольшие города Башкирии отправят десанты врачей

Они будут консультировать и оказывать первичную медицинскую помощь на местах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медики будут оказывать помощь на местахМедики будут оказывать помощь на местахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав Башкирии организовал работу десантов врачей, которые с 5 ноября 2019 по 27 марта 2020 года будут выезжать в небольшие города и райцентры республики для оказания медицинской помощи.

В составе бригад будут работать нейрохирург, акушер-гинеколог, уролог, колопроктолог, гинеколог-репродуктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, а также взрослые и детские кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог.

Медицинские десанты, состоящие из специалистов уфимских больниц, отправятся в небольшие города и районные центры республики, где в течение одной-двух недель будут принимать пациентов. Работу организуют в качестве дополнения к нацпроекту «Здравоохранение» по поручению главы Башкирии Радия Хабирова.

- Мы сейчас дорабатываем весь список районов, нуждающихся в узких специалистах, чтобы действительно полноценно и качественно отработать каждый выезд, – рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По слова чиновника, инициатива позволит «снять напряженность с доступностью качественной медицинской помощи», пока решается кадровый вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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