Ехавший из Уфы в Челябинск дальнобойщик скончался, не дождавшись скорой

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-08T16:43:25+03:00

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Накануне, 7 ноября, на трассе М-5 в Челябинской области скончался дальнобойщик. Водитель большегруза ехал по маршруту Уфа-Челябинск.

Шоферу стало плохо, когда он проезжал Златоуст. Мужчина остановился и вызвал по рации скорую помощь. По данным Znak.com, медики приехали на вызов слишком поздно, им оставалось только констатировать смерть водителя. По предварительной информации, он скончался от инфаркта. Являлся ли дальнобойщик жителем Башкирии, не сообщается.

В данный момент в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU