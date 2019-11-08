2019-11-08T15:15:32+03:00
Общество

«Подготовьте малоскользящую обувь»: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде

В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и снега
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На выходных в Башкирии придет непогодаНа выходных в Башкирии придет непогодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пресс-службе МЧС Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. В республике выпадут дожди со снегом, а температура упадет до минусовой отметки.

По данным аварийного ведомства, в ближайшие сутки в Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных, а ночью по югу – сильные. В отдельных районах возникнет туман, гололед, а также отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Несладко придется водителям: автодороги покроют гололедица и снежные накаты. Из-за осадков на отдельных участках трасс ухудшится видимость до 500-1000 метров.

– Подготовьте малоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, при гололеде держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, – передали свои рекомендации в МЧС. Жителей Башкирии также предостерегают от сосулек и наледи на крышах зданий.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в районе от -3 до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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