2019-11-09T07:37:54+03:00
Общество

«Это была несбыточная мечта»: в Уфе вышла замуж девушка-инвалид, выпавшая из окна будучи беременной двойней

У Снежаны было все по-настоящему: кольца, автомобиль и свадебное платье
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 8 ноября, в жизни инвалида-колясочника Снежаны из Уфы произошло радостное событие – девушка вышла замуж. Праздник выдался скромный, но очень счастливый. У невесты получилось все именно так, как она об этом мечтала – белое платье, прическа, макияж, кольца, автомобиль с украшениями, а самое главное у нее теперь есть любящий супруг. Осуществить мечту девушки с непростой судьбой помогли неравнодушные люди, в частности Екатерина Новоселова, администратор группы «Помощь многодетным людям из Уфы». Уфимцы подарили Снежане платье, нашли жениху костюм и помогли в организации счастливого дня для молодых.

Со своим мужчиной Снежана познакомилась в больнице в прошлом году. У него почти такие же проблемы по здоровью, мужчина передвигается на инвалидной коляске или ходит с тростью. До этого у девушки был гражданский муж, который умер, а вот свадьбы в ее жизни никогда не было. К тому же жизнь распорядилась иначе и после случайного падения из окна она оказалась в инвалидной коляске. Теперь, в ее жизни в больничных стенах вообще нет праздников. К моменту падения Снежана была беременна двойней. Дети, семья стали несбыточной мечтой для уфимки, но на ее пути встретились светлые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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