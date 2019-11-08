2019-11-08T14:34:44+03:00
Общество

В Центробанке России рассказали, на что чаще всего жалуются жители Башкирии

За девять месяцев 2019 года от республики поступило 5152 жалобы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии стали чаще жаловаться на потребкредитыЖители Башкирии стали чаще жаловаться на потребкредитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За январь-сентябрь 2019 года в Центральный банк России (ЦБ) поступило 5152 жалобы от жителей Башкирии. Количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 28,1%.

Большая часть жалоб, согласно пресс-службе ЦБ, касается кредитных организаций – 54,9% от общего числа обращений. Их количество выросло на 28,3%. Наибольшая доля таких жалоб связана с потребительским кредитованием (35,7%): вопросы о погашении кредитов, навязывании услуг и взыскании просроченной задолженности.

– Динамика обращений по потребительским кредитам обусловлена продолжающимся ростом кредитования физических лиц. Объемы кредитования населения в текущем году растут не так быстро, как раньше, но спрос на кредиты сохраняется, – пояснил Сергей Коровин, заместитель управляющего ЦБ по Башкирии.

Тем временем количество жалоб на страховщиков продолжает снижаться. В этом году, по сравнению с предыдущим, этот показатель уменьшился на 10% и составил только пятую часть от общего числа обращений. Большая их часть традиционно посвящена вопросам ОСАГО, однако и здесь наблюдается снижение числа обращений – на 20,7% меньше, чем в прошлом году.

По сравнению с прошлым годом на 33,3% возросло количество жалоб на микрофинансовые организации. «Большая часть обращений в данном сегменте посвящена вопросам возврата просроченной задолженности по договору микрозайма», – отметили в пресс-службе ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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