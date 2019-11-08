Глава МВД Башкирии не считает, что «всплеск суицида» среди полицейских связан со службой

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-08T13:53:07+03:00

Практически во всех случаях, по словам Романа Деева, причиной самоубийств послужили семейные неурядицы

Изменить размер текста: A A

Глава МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал «всплеск суицида» среди полицейских республики в прошлом году. По словам министра, причиной большинства самоубийств стали семейные неурядицы. Об этом Деев сказал в интервью газете «Республика Башкортостан».

– Практически во всех случаях причиной послужили семейно-бытовые проблемы: ссоры с женами, дележ имущества и так далее, – пояснил руководитель министерства.

Единственным случаем суицида, вызвавшем вопрос по службе, Деев назвал инцидент в Благовещенске, где 23 февраля 2018 года было обнаружено тело 35-летнего Владислава Шиляева. По словам друзей и коллег, погибший сотрудник полиции оставил предсмертную записку. В послании он обвинил в своей смерти региональное МВД.

Генерал добавил, что при приеме на службу отбираются только лучшие претенденты, и в итоге 60% соискателей отсеиваются после прохождения психолого-физического и интеллектуального тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU