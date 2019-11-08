«Это большое событие для нас»: в двух районах Башкирии торжественно открыли новые кинозалы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-08T13:06:30+03:00

Новые кинозалы пока появились только в двух районах Башкирии, на очереди еще восемь

Изменить размер текста: A A

В двух районах Башкирии открылись новые кинозалы. Республика стала победителем конкурса Фонда кино, проведенного в рамках нацпроекта «Культура». Отбор предполагал поддержку кинозалов в населенных пунктах с численностью населения менее 500 тысяч человек.

10 кинозалов из Башкирии стали победителями конкурса. На прошлой неделе в торжественной обстановке были открыты новые кинозалы в административных центрах Кушнаренковского и Балтачевского районов.

- Это большое событие для нас, - рассказывает начальник отдела культуры Кушнаренковского района республики Флида Мухаметзянова. – Жители нашего района долго ждали открытия кинозала, ведь для того, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, им приходилось ехать в Уфу.

На модернизацию каждого кинозала было выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. В ближайшее время оборудованные помещения для просмотра фильмов на большом экране откроют и в других районах Башкирии.

Начальник отдела культуры Балтачевского района Дамир Хаматовсообщил, что новый кинозал на 250 мест имеет огромный спрос среди местного населения. Цена билетов здесь колеблется от 100 до 160 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU