С каждым годом в Башкирии все меньше мужчин становятся донорами спермы
В Башкирии с каждым годом сокращается количество мужчин, готовых стать донорами спермы. Об этом изданию UfaTime.ru рассказал директор республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов.
Он пояснил, что к донорам предъявляются высокие требования, и состояние здоровья мужчин с каждым годом становится только хуже. Даже денежный стимул в размере четырех тысяч рублей не мотивирует набрать необходимое количество доноров спермы. И это несмотря на активную пропаганду на сайте и социальных сетях клиники.
По словам Минниахметова, из-за сокращения количества доноров появляются коммерческие биобанки, готовые продавать образцы семени.
ИСТОЧНИК KP.RU