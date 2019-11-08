2019-11-08T12:13:33+03:00
Общество

С каждым годом в Башкирии все меньше мужчин становятся донорами спермы

Деньги представителей сильного пола не мотивируют
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За донорство спермы предлагают вознаграждение в размере четырех тысяч рублейЗа донорство спермы предлагают вознаграждение в размере четырех тысяч рублейФото: Елена СТЕПАНОВА
Изменить размер текста:

В Башкирии с каждым годом сокращается количество мужчин, готовых стать донорами спермы. Об этом изданию UfaTime.ru рассказал директор республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов.

Он пояснил, что к донорам предъявляются высокие требования, и состояние здоровья мужчин с каждым годом становится только хуже. Даже денежный стимул в размере четырех тысяч рублей не мотивирует набрать необходимое количество доноров спермы. И это несмотря на активную пропаганду на сайте и социальных сетях клиники.

По словам Минниахметова, из-за сокращения количества доноров появляются коммерческие биобанки, готовые продавать образцы семени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большое событие для нас»: в двух районах Башкирии торжественно открыли новые кинозалы
Киберспортсмена из Уфы подозревают в убийстве друга
Ремонтом трассы Уфа-Нагаево займется «Башкиравтодор»
СК предъявил обвинение уфимцу в причинении смерти инвалиду, семья погибшего считает мужчину невиновным
В Башкирии двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием женщины и изнасиловали ее
Банк УРАЛСИБ провел открытую лекцию по финансовой грамотности в Уфе
«На крик прибежали коллеги»: работница сельхозпредприятия в Башкирии лишилась руки
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Под Уфой построят школу за 350 млн рублей
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Минобр Башкирии проверяет школьников на толерантность
Уфимцы увидят легендарный концерт Аллы Пугачевой на большом экране
В Минздраве Башкирии назвали причины снижения рождаемости в регионе
По факту гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, завели дело
На севере Уфы снесут малоэтажные дома и построят высотки
В Башкирии водитель "Лады" переехал 44-летнего мужчину