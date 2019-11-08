С каждым годом в Башкирии все меньше мужчин становятся донорами спермы

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-08T12:13:33+03:00

За донорство спермы предлагают вознаграждение в размере четырех тысяч рублей Фото: Елена СТЕПАНОВА

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В Башкирии с каждым годом сокращается количество мужчин, готовых стать донорами спермы. Об этом изданию UfaTime.ru рассказал директор республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов.

Он пояснил, что к донорам предъявляются высокие требования, и состояние здоровья мужчин с каждым годом становится только хуже. Даже денежный стимул в размере четырех тысяч рублей не мотивирует набрать необходимое количество доноров спермы. И это несмотря на активную пропаганду на сайте и социальных сетях клиники.

По словам Минниахметова, из-за сокращения количества доноров появляются коммерческие биобанки, готовые продавать образцы семени.

ИСТОЧНИК KP.RU