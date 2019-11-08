2019-11-08T10:38:57+03:00
Происшествия

В Башкирии двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием женщины и изнасиловали ее

Половое преступление произошло в Чишминском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оба подозреваемых ранее уже представали перед судом за кражу и грабежОба подозреваемых ранее уже представали перед судом за кражу и грабеж
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В селе Алкино-2 Чишминского района двое уголовников совершили групповое изнасилование женщины после распития алкоголя. О половом преступлении рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник сообщает, что все произошло в ночь на 6 ноября. После совместного распития спиртного в съемной комнате двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием нетрезвой женщины и изнасиловали ее, применив силу.

Утром 43-летняя потерпевшая обратилась в местный отдел полиции. Сотрудники правопорядка разыскали подозреваемых – 27 и 32-летних мужчин. Они все еще находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что оба ранее уже представали перед судом по смежным преступлениям: первый за кражу, а второй за грабеж. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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