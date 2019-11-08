«На крик прибежали коллеги»: работница сельхозпредприятия в Башкирии лишилась руки

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-08T09:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Работница сельхозпредприятии в Мелеузовском районе Башкирии лишилась руки. Расследование несчастного случая провела Гострудинспекция.

43-летняя женщина получила тяжелую травму при изготовлении макаронных изделий. 23 августа она как обычно засыпала в пресс-автомат муку, яичный порошок и воду, после чего запустила процесс приготовления теста.

– В какой-то момент оно сильно налипло на приводной шнек, и женщина решила его очистить: нажала на кнопку «стоп», открыла защитную крышку загрузочного бункера и приступила к делу, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Во время работы автомат внезапно заработал – как позже выяснилось, из-за включенного блока управления. Механизм пришел в движение от случайного нажатия кнопки «замес», в результате чего «произвел травматическую ампутацию средней трети правого плеча работницы».

– На крик прибежали коллеги, которые перетянули часть руки жгутом, остановили кровотечение и вызвали фельдшера. – передали в Гострудинспекции. – После оказания первой помощи пострадавшую направили в больницу города Салавата.

Во время расследования инспекторы установили, что на предприятии не были организованы проверка, технологическое испытание и ремонт блока управления пресса. Помимо этого, и сама пострадавшая нарушила требования охраны труда. Она не использовала специальное приспособление для очистки шнека и не обесточила оборудование.

Гострудинспекция привлекла к административной ответственности в виде штрафов сельхозпредприятие и его руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU