2019-11-08T09:59:40+03:00
Происшествия

«На крик прибежали коллеги»: работница сельхозпредприятия в Башкирии лишилась руки

К ответственности привлекли руководство пострадавшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Работница получила травму во время очистки прессового аппаратаРаботница получила травму во время очистки прессового аппаратаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работница сельхозпредприятии в Мелеузовском районе Башкирии лишилась руки. Расследование несчастного случая провела Гострудинспекция.

43-летняя женщина получила тяжелую травму при изготовлении макаронных изделий. 23 августа она как обычно засыпала в пресс-автомат муку, яичный порошок и воду, после чего запустила процесс приготовления теста.

– В какой-то момент оно сильно налипло на приводной шнек, и женщина решила его очистить: нажала на кнопку «стоп», открыла защитную крышку загрузочного бункера и приступила к делу, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Во время работы автомат внезапно заработал – как позже выяснилось, из-за включенного блока управления. Механизм пришел в движение от случайного нажатия кнопки «замес», в результате чего «произвел травматическую ампутацию средней трети правого плеча работницы».

– На крик прибежали коллеги, которые перетянули часть руки жгутом, остановили кровотечение и вызвали фельдшера. – передали в Гострудинспекции. – После оказания первой помощи пострадавшую направили в больницу города Салавата.

Во время расследования инспекторы установили, что на предприятии не были организованы проверка, технологическое испытание и ремонт блока управления пресса. Помимо этого, и сама пострадавшая нарушила требования охраны труда. Она не использовала специальное приспособление для очистки шнека и не обесточила оборудование.

Гострудинспекция привлекла к административной ответственности в виде штрафов сельхозпредприятие и его руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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