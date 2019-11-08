Минобр Башкирии проверяет школьников на толерантность

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-08T08:42:24+03:00

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Министерство образования Башкирии проверяет школьников на толерантность с помощью экспресс-опросов. Учащимся раздают специальные бланки с перечнем из 22 утверждений, которые необходимо оценить по шкале от «абсолютно согласен» до «абсолютно не согласен». Фотографией, на котором изображен лист с опросом «Индекс толерантности», опубликовал председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш.

– Удивительные истории из жизни. Давеча мне скинули опросник, розданный, как сказали в школе, по указке органов образования для изучения «индекса толерантности». Не знаю у кого как, у меня такой опрос вызывает встречные вопросы к составителям… – усомнился в корректности опросника Барабаш.

Больше всего возмущений вызвали утверждения, касающиеся смешанных браков, кавказцев, нищих и бродяг, а также людей с психическими отклонениями. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобра Василя Абдрахманова сообщила, что в основу теста лег отечественный и зарубежный опыт. Опросник, по словам чиновницы, является одним из блоков диагностического инструментария, разработанного Институтом развития образования Башкирии для изучения того, как школьники относятся к деструктивным проявлениям.

– Обращаем внимание, что тестирование проводится на добровольной основе. Министерство готово рассмотреть все предложения по совершенствованию методических разработок», — передает слов Абдрахмановой ИА «Башкинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU