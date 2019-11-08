2019-11-08T12:44:42+03:00
Происшествия

Киберспортсмена из Уфы подозревают в убийстве друга

36-летний пострадавший скончался в больнице
Рустем АХУНОВ
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26-летнего киберспортсмена из Уфы подозревают в жестоком убийстве своего 36-летнего товарища.

Как сообщает источник «КП-Уфа», молодой уфимец попал в дурную историю в начале ноября. Из своей квартиры по улице Менделеева в больницу доставили 36-летнего мужчину, который в прямом смысле этого слова истекал кровью. Несмотря на все старания медиков, несчастный погиб от серьезной травмы живота.

Известно, что перед смертью мужчина общался со своим товарищем – 26-летним уфимским киберспортсменом Николаем Д. (имя изменено – прим. ред). Сейчас у сыщиков есть все основания подозревать в убийстве именно его.

Известно, что молодой человек, закончивший один из столичных технических колледжей, с 2012 года участвовал в уфимских соревнованиях по компьютерному спорту. Впрочем, в последние годы он и его команда успехами на поприщах киберспорта не отличались, и выбывали из всех крупных чемпионатов еще на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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