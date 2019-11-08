В Минздраве Башкирии назвали причины снижения рождаемости в регионе
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин провел на днях очередное совещание с руководством больниц республики. Одной из затронутых на встрече тем стал вопрос снижения рождаемости.
По словам замминистра здравоохранения региона Гульнары Зиннуровой, с начала года в Башкирии родилось примерно на 4 тысячи меньше детей, чем за девять месяцев прошлого года - 31654 ребенка против 35560 детей.
Снижение рождаемости, по ее мнению, произошло из-за уменьшения числа женщин репродуктивного возраста и "низкой интенсивностм деторождений".
В своем выступлении Зиннурова отметила, что нужно уделять особое внимание соблюдению маршрутизации беременных.
ИСТОЧНИК KP.RU