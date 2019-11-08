На севере Уфы снесут малоэтажные дома и построят высотки

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-08T07:15:31+03:00

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Уфимскую Черниковку продолжают застраивать многоэтажками. Власти города утвердили очередной проект межевания и планировки территории на севере столицы. Строительство развернется в квартале, ограниченном улицами Конституции, Максима Горького, Мира и Кольцевой.

Из документов на сайте мэрии Уфы следует, что сейчас на данном участке расположены дома малой и средней этажности, а также школа №61 и детский сад №297. По проекту малоэтажные дома будут снесены, а на их месте появятся многоэтажки. Уже начато строительство домов высотой в 11 и 18 этажей, на очереди - еще несколько высоток, в том числе три 27-этажных дома.

Территорию ближайшей школы увеличат из-за возросшего населения. Кроме того, предполагается создание парковок, мест отдыха и максимальное озеленение квартала.

ИСТОЧНИК KP.RU