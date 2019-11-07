Рядом с гостиницей в Башкирии уроженец Азербайджана устроил стрельбу

СЕГОДНЯ 20:04 2019-11-07T20:16:39+03:00

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В начале этой недели, 4 ноября, в полицию позвонила встревоженная жительница города Кумертау. Она сказала диспетчеру, что возле одноименной гостиницы прозвучало несколько выстрелов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что все началось с конфликта между 21-летним парнем, который в этот день работал водителем агентства ритуальных услуг, и 29-летним молодым мужчиной. Второй в ходе обоюдной драки достал пистолет и начал стрелять из травматического оружия. В своего соперника он не попал, зато досталось автомобилю, на котором тот работал. Поврежденными оказались левая дверь и боковое стекло.

Сначала сотрудники отдела угрозыска доставили в отдел полиции только младшего участника потасовки – второго на месте не оказалось. Его опросили, однако писать заявление на обидчика он отказался. Вскоре полицейские разыскали и предполагаемого стрелка.

– Сотрудники полиции все участники конфликта допрошены. На данный момент принимается процессуальное решение, – передали в пресс-службе МВД Башкирии.

По предварительной информации, стрелявший мужчина является гражданином Азербайджана. Ранее, в 2016 году, он уже представал перед судом за покушение на убийство несовершеннолетнего, однако уголовное преследование впоследствии было прекращено. Тогда же мужчина был фигурантом дела о мошенничестве, связанным с продажей квартир, и получил тюремный срок. С 2017 по 2019 годы состоял на миграционном учете в исправительной колонии, сообщает собственный источник "КП-Уфа".

В этом году иностранца уже дважды судили по «административке» – за нарушение режима пребывания в России. На заседании мужчина ссылался на то, что после освобождения из мест лишения свободы он вернулся в Кумертау, потому что у него здесь жена и ребенок. Оба раза суд в качестве наказания назначал штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU