Молодая мать из Башкирии на глазах у очевидцев зарезала собственного мужа

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-07T13:12:20+03:00

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В башкирском городе Октябрьский молодая девушка зарезала мужа. Убийство произошло ночью 5 ноября в общежитии на улице Пугачева, где проживала супружеская пара.

Той злополучной ночью между 22-летней Камилой и ее 27-летним мужем Айратом (имена изменены – прим. авт.) во время распития алкоголя возникла очередная ссора. Словесная перепалка довольно быстро перешла в насилие. Девушка схватилась за нож и ударила им парня в область грудной клетки. От полученного ранения он скончался на месте. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все случилось на глазах у очевидцев – возможно, в квартире находились гости.

Девушку доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Делом занимается местный следком. Пресс-служба правоохранительного ведомства в свою очередь сообщает, что Камила вину не признает, заявляя о превышении пределов необходимой самообороны. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Совсем недавно, в августе прошлого года, у молодой супружеской пары родился ребенок, мальчик. По всей видимости, его передадут под опеку ближайшим родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU