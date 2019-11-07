В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ выступит «золотая труба России»
Имя известного российского музыканта Владислава Лаврика, сочетающего незаурядные таланты исполнителя и дирижера, хорошо знакомо меломанам. Лауреат международных конкурсов, худрук фестиваля медных струнных духовых «Brass Days» по праву считается одним из лучших трубачей России и молодых симфонических дирижеров.
С 2016 года он является главным дирижером Камерного оркестра Оренбургской филармонии, а в 2017 назначен на должность художественного руководителя и главного дирижера Тульского филармонического симфонического оркестра.
Уфимским меломанам имя Владислава Лаврика тоже знакомо – он уже выступал в башкирской столице, причем, сразу в двух амплуа – солиста и дирижера. Сегодня, 7 ноября, музыкант вновь выступит на сцене ГКЗ «Башкортостан» с Национальнным симфоническим оркестром Республики Башкортостан под управлением Камиля Абдуллина. В программе концерта произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Концерт для трубы с оркестром Александры Пахмутовой, который прозвучит в Уфе впервые.
Начало концерта в 19.00, билеты: 400 – 800 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU