В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ выступит «золотая труба России»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-07T10:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Имя известного российского музыканта Владислава Лаврика, сочетающего незаурядные таланты исполнителя и дирижера, хорошо знакомо меломанам. Лауреат международных конкурсов, худрук фестиваля медных струнных духовых «Brass Days» по праву считается одним из лучших трубачей России и молодых симфонических дирижеров.

С 2016 года он является главным дирижером Камерного оркестра Оренбургской филармонии, а в 2017 назначен на должность художественного руководителя и главного дирижера Тульского филармонического симфонического оркестра.

Уфимским меломанам имя Владислава Лаврика тоже знакомо – он уже выступал в башкирской столице, причем, сразу в двух амплуа – солиста и дирижера. Сегодня, 7 ноября, музыкант вновь выступит на сцене ГКЗ «Башкортостан» с Национальнным симфоническим оркестром Республики Башкортостан под управлением Камиля Абдуллина. В программе концерта произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Концерт для трубы с оркестром Александры Пахмутовой, который прозвучит в Уфе впервые.

Начало концерта в 19.00, билеты: 400 – 800 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU