2019-11-07T07:11:32+03:00
Общество

В Уфе выделят на борьбу с гололедом 161 млн рублей

Районы города уже объявили о совместной закупке комплекса зимнего содержания дорог
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
С гололедом в Уфе будут бороться решительноС гололедом в Уфе будут бороться решительноФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

В Башкирию пришли первые холода, и дороги покрылись тонкой скользкой коркой. К сожалению, увеличилось и число аварий, поэтому власти город решили бросить вызов гололеду и потратить на борьбу с ним 161 млн рублей. Именно столько стоит общий комплекс зимнего содержания дорог, поэтому районы уже объявили о совместной закупке.

Как сообщает «Ufatime» со ссылкой на закупочную документацию, всего уфимским дорогам понадобится 6 тысяч тонн двухфазного и 2,6 тысячи тонн твердого противогололедного материала. При этом Калининский район готов выделить на эти нужды 20,1 млн рублей, Орджоникидзевский -24,1 млн, Ленинский – 20,1 млн, Кировский и Советский по 32,2 млн, Октябрьский – 24,1 млн, а Демский район – всего 8 млн рублей.

Как только контракт будет заключен, через 10 дней ожидается первая поставка «антигололеда», а уж в течение зимы – по первому требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии девочку сбила водитель, недавно получившая права и перепутавшая газ с тормозом
Уфимские онкологи рассказали, по каким симптомам можно определить рак легкого
Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги
«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта
Жителей Башкирии порадует «розовая» зима
В Башкирии администрация исправительной колонии ответит за побег насильника
«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов
«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию
В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы