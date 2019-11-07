В Уфе выделят на борьбу с гололедом 161 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-07T07:11:32+03:00

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В Башкирию пришли первые холода, и дороги покрылись тонкой скользкой коркой. К сожалению, увеличилось и число аварий, поэтому власти город решили бросить вызов гололеду и потратить на борьбу с ним 161 млн рублей. Именно столько стоит общий комплекс зимнего содержания дорог, поэтому районы уже объявили о совместной закупке.

Как сообщает «Ufatime» со ссылкой на закупочную документацию, всего уфимским дорогам понадобится 6 тысяч тонн двухфазного и 2,6 тысячи тонн твердого противогололедного материала. При этом Калининский район готов выделить на эти нужды 20,1 млн рублей, Орджоникидзевский -24,1 млн, Ленинский – 20,1 млн, Кировский и Советский по 32,2 млн, Октябрьский – 24,1 млн, а Демский район – всего 8 млн рублей.

Как только контракт будет заключен, через 10 дней ожидается первая поставка «антигололеда», а уж в течение зимы – по первому требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU