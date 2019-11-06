2019-11-06T18:04:53+03:00
Общество

«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов

Фотография с наваленной в мусорке кучей мешков появились в соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфе неизвестные выбросили полтонны картошки в контейнер для бытовых отходов. Об этом сообщила местная жительница в социальной сети сегодня, 6 ноября. К своему посту в популярном городском паблике она прикрепила соответствующую фотографию. На снимке видно, что в контейнер свалено несколько десятков мешков с картошкой – всего в мусорке оказалось полтонны овощей.

– Вот столько нормальной картошки выкинули. Нет, чтоб отдать нуждающимся – зажрались, – негодует уфимка.

Пользователи в комментариях сразу же начали спрашивать, на какой улице был сделан снимок. В беседе с корреспондентом «КП-Уфа», автор поста сообщила, что нашла картошку на улице Зорге. Некоторые горожане отказались верить, что хорошую картошку мог бы кто-нибудь выкинуть. На помойку, по их мнению, отправили испортившиеся овощи.

– Кому надо – возьмут, пока не увезли, Делов-то. Никто на себя ответственность не возьмёт, раздавая эту картоху – вдруг с ней что-то не так, и кто-нибудь из нуждающихся окочурится, поев её, – отметила подписчица сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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