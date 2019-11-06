2019-11-06T16:08:28+03:00
Общество

В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием

Общественники рассказали, что несколько лет ребенок не получал необходимое лекарство
Инга НОВИЦКАЯ
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Последние дни своей жизни мальчик провел в реанимацииПоследние дни своей жизни мальчик провел в реанимацииФото: Александр ГЛУЗ
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В уфимской клинике скончался 16-летний подросток, страдающий редким заболеванием – мукополисахаридозом 2 типа. Анатолий Романчук почувствовал себя неважно еще в октябре, и его увезли в больницу с подозрением на воспаление легких. В ночь на второе ноября медсестра зашла в реанимацию, чтобы сделать укол, но мальчик уже не дышал.

Как рассказала руководитель общественной организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова, еще в 2010 году суд вынес решение об обеспечении мальчика и еще четверых детей – орфанников жизненно необходимым и очень дорогим препаратом, но в течение двух лет это решение игнорировалось, из-за чего здоровье детей сильно ухудшилось.

- В 2012 году Толик стал получать лечение, но ребёнка необходимо было возить из отдаленной деревни в Иглино. Такой возможности у родителей не было, поэтому они были вынуждены отказаться от жизненно важного лечения. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, - написала в социальных сетях общественница.

"КП-Уфа" приносит свои соболезнования семье Анатолия Романчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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