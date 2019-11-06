2019-11-06T10:57:15+03:00
Общество

«Эта прибавка будет заметна каждому»: Радий Хабиров пообещал увеличить зарплату бюджетникам

Глава Башкирии рассказал об увеличении расходов на оплату труда и социальное обеспечение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На здравоохранение в Башкирии в следующем году будет направлено более 90 млрд рублейНа здравоохранение в Башкирии в следующем году будет направлено более 90 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Башкирии планируют увеличить расходы на зарплату бюджетникам и социальное обеспечение. Об этом рассказал Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

– На будущий год на зарплату бюджетникам направим на 1,6 млрд больше чем в этом, а за три года рост их зарплат составит 9,7 млрд рублей. Эта прибавка будет заметна каждому, – написал глава республики.

Помимо этого, в следующем году вырастут расходы – на 3,2 млрд рублей – на социальное обеспечение граждан. 14,1 млрд будет выделено на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение в населенных пунктах.

– В 2,3 раза за последние три года увеличили расходы на лекарственное обеспечение региональных льготников - до 3,1 млрд. А ещё привлекаем ресурсы из федерального бюджета - более 1 млрд, – поделился руководитель региона.

В общей сложности объем расходов на здравоохранение составит в 2019 году составит порядка 91 млрд рублей. Хабиров надеется на поддержку депутатов «в стремлении тратить деньги ровно на то и только на то, что делает жизнь лучше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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