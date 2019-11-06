2019-11-06T07:13:12+03:00
Общество

В Башкирии две недели ведут поиски 36-летнего Дмитрия Махта

Мужчину ждут дома жена и сын
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Больше двух недель родные и близкие 36-летнего Дмитрия Махта ничего не знают о его местонахождении. Как сообщают волонтеры регионального отряда "Лиза Алерт", мужчина пропал 20 октября. Предположительно, его нужно искать между Уфой и Нефтекамском.

Известно, что дома Дмитрия ждут супруга и сын-подросток.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в куртку цвета хаки, черные трико и черные кроссовки. С собой у мужчины был серый рюкзак.

Если вам известно, где находится Дмитрий или где его стоит искать, свяжитесь с волонтерами 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24