2019-11-05T18:23:07+03:00
Общество

Власти Уфы взялись за решение проблемы бездомных животных

Правда. до реальных действий пока далеко
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Зоозащитники обратились к городским властям с просьбой решить проблему бездомных животных. Как рассказал на своей страничке в Facebook депутат Горсовета Артур Хазигалеев, к нему на прием пришли жители города, ратующие за создание центра ветеринарной помощи и надзора за домашними и безнадзорными животными.

- Тема острая и горячая. В настоящий момент общественники хотят быть уверенными, что САХ города выполняет все действия по отлову, чипированию, стерилизации и возвращению животных обратно в городскую среду или приют, - объяснил депутат на своей странице.

Этот вопрос подняли позже на заседании рабочей группы по общественным инициативам. Были озвучены цифры, согласно которым в регионах, где бродячих собак и кошек умерщвляют, численность бездомных животных продолжает расти. По мнению депутата, этот парадокс можно объяснить двумя способами: цифры "берут с потолка, чтобы получать больше денег" или такая методика попросту не действует. Соответственно, нужно искать другие варианты решения проблемы. Тут власти рассчитывают на помощь общественности.

- Я обращаюсь к вам с просьбой рассказать, что вы думаете по этому поводу. Как видите решение вопроса. И видели вы чипированных животных на улице? - обратился к пользователям интернета депутат.

Тем не менее некоторые шаги власти наметили. Для начала решено доработать требования тендера по отлову животных в республике и разработать стандарт деятельности приютов с учетом региональной специфики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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