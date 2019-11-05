Уфимец купил лотерейный билет за 40 рублей и стал миллионером
Счастливчик стал 26 победителем из Башкирии в этом году
В этом году миллионерами благодаря лотерее стали 26 жителей БашкирииФото: Рустем АХУНОВ
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Уфимец выиграл почти 1,5 млн рублей, приобретя копеечный лотерейный билет. О счастливчике из столицы Башкирии рассказали в пресс-службе «Столото».
Розыгрыш денежного приза прошел в минувшие выходные, 2 ноября. Жителю Уфы повезло в 11 139-м тираже государственной лотереи. По правилам розыгрыша, он должен был угадать все числа в первом поле и не угадать во втором, что уфимец, собственно, и сделал.
С начала года в Башкирии появилось 26 лотерейных миллионеров. Годом ранее выигрыш в размере больше 1 млн рублей получили 44 участника из республики.
ИСТОЧНИК KP.RU