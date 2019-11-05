Четыре девушки из Башкирии потерялись в горах

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-05T13:26:56+03:00

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В Белорецком районе Башкирии потерялись четыре девушки. Они заблудились во время похода возле горы Малиновая.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного аварийно-спасательной службы накануне, 4 ноября. На поиски девушек отправились сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС.

Туристки через мобильный телефон отправили спасателям свои координаты, благодаря чему их удалось оперативно разыскать. Сотрудники экстренного ведомства напоили молодых девушек горячим чаем и довезли до города.

В ГК ЧС напомнили туристам о необходимости регистрации своего маршрута для обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU