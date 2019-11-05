2019-11-05T13:26:56+03:00
Происшествия

Четыре девушки из Башкирии потерялись в горах

На поиски заплутавших выезжали спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Российское общество «Знание»фото: Российское общество «Знание»
Изменить размер текста:

В Белорецком районе Башкирии потерялись четыре девушки. Они заблудились во время похода возле горы Малиновая.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного аварийно-спасательной службы накануне, 4 ноября. На поиски девушек отправились сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС.

Туристки через мобильный телефон отправили спасателям свои координаты, благодаря чему их удалось оперативно разыскать. Сотрудники экстренного ведомства напоили молодых девушек горячим чаем и довезли до города.

В ГК ЧС напомнили туристам о необходимости регистрации своего маршрута для обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии горничная отеля чудом смогла отбиться от насильника
Аналитики минстроя оценили качество городской среды в Уфе
Новые автобусы в Уфе распределят по загруженным маршрутам
Сначала - пробуй, потом –покупай
МЧС Башкирии предупредило о сильных порывах ветра
Прокуратура Башкирии привлекла к ответственности 2ГИС за незаконную рекламу
«Почувствовала себя на допросе»: больная раком мать двоих детей из Уфы прибыла на лечение в Израиль
Судебные приставы Башкирии арестовали имущества на 8,6 млрд рублей
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли молодая мать и двое детей
Ожоги туловища, рук и ног: слесарь из Уфы упал в кипяток
После трагедии в Нарьян-Маре мэр Уфы поручил усилить контроль над безопасностью в школах и детсадах
Начальник ГИБДД Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах
Пьяный подросток из Башкирии взял машину у отчима и попал в серьезное ДТП