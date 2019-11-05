Судебные приставы Башкирии арестовали имущества на 8,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-05T10:55:07+03:00

ФССП конфисковало более 15 тысяч единиц движимого и недвижимого имущества

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Судебные приставы Башкирии отчитались о работе за девять месяцев 2019 года. По данным ведомства, отмечается рост эффективности в реализации имущества должников.

За неисполнение решения суда приставы арестовали для принудительной реализации 15 118 единиц движимого и недвижимого имущества должников. Общая сумма конфискованного составила 8 млрд 673 млн рублей.

– Из них 163 автотранспортных средства были установлены в результате розыска имущества специализированным отделом по розыску должников и их имущества УФССП по РБ, – пояснили в ведомстве.

Общая стоимость имущества, отправленного на реализацию, составила 96 млн рублей. В счет погашения задолженности по исполнительным производствам взыскателям было передано имущества на 353 тысячи рублей. В связи с полным погашением долгов приставы отозвали с реализации имущества на 172 млн рублей. Остаток нереализованного составляет более 1,7 млрд рублей.

В пресс-службе ФССП заявили, что будут совершенствовать формы и методы работы по реализации имущества должников.

ИСТОЧНИК KP.RU