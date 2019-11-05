Начальник ГИБДД Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах
Он призвал водителей быть «предельно внимательными и аккуратными»
Гололед может привести к серьезным происшествиямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов предупредил водителей об опасной ситуации на дорогах. На своих страницах в соцсетях он сообщил, что из-за изменения погодных условий на автодорогах республики образовался гололед.
Руководитель республиканской госавтоинспекции призвал автолюбителей быть «предельно внимательными и аккуратными», а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
– Помните, что необдуманные манёвры на проезжей части могут стать причиной серьёзной аварии. Ваша безопасность в ваших руках, – заключил Гильмутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU