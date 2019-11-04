В Башкирии медики целый час безуспешно откачивали мужчину под окнами многоэтажки
Сегодня, 4 ноября, в Нефтекамске на улице Ленина местные жители стали очевидцами борьбы за жизнь пожилого человека. Мужчина шел по дороге около дома №13 и внезапно упал. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти несчастного не удалось.
По словам очевидцев, медики почти целый час реанимировали мужчину, но помочь ему так и не смогли. Вскоре скорая помощь уехала, оставив несчастного лежать на снегу под окнами многоэтажки. Как отметили жильцы дома, около которого все и происходило, покойник пролежал там больше часа. Мертвого мужчину забрали сотрудники полиции.
- Скорая оставила лежать покойника на земле. Непонятно, почему скорая не увезла сразу, до больницы ехать 5-10 минут, может в больнице и спасли бы, - написал в соцсетях очевидец произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU