В Башкирии медики целый час безуспешно откачивали мужчину под окнами многоэтажки

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-04T18:54:32+03:00

Несчастный скончался, не приходя в себя прямо на улице

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Сегодня, 4 ноября, в Нефтекамске на улице Ленина местные жители стали очевидцами борьбы за жизнь пожилого человека. Мужчина шел по дороге около дома №13 и внезапно упал. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти несчастного не удалось.

По словам очевидцев, медики почти целый час реанимировали мужчину, но помочь ему так и не смогли. Вскоре скорая помощь уехала, оставив несчастного лежать на снегу под окнами многоэтажки. Как отметили жильцы дома, около которого все и происходило, покойник пролежал там больше часа. Мертвого мужчину забрали сотрудники полиции.

- Скорая оставила лежать покойника на земле. Непонятно, почему скорая не увезла сразу, до больницы ехать 5-10 минут, может в больнице и спасли бы, - написал в соцсетях очевидец произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU