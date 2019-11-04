В Башкирии свернули поиски 16-летней девушки - стало известно, где она пропадала

СЕГОДНЯ 18:45 2019-11-04T18:45:07+03:00

Она бесследно исчезла больше недели назад

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Родные и близкие 16-летней уроженки Башкирии больше недели провели как на иголках: девушка ушла из дома на учебу 27 октября и пропала.

Она должна была вернуться в родную деревню на границе республики с Челябинской областью, но перестала выходить на связь. Мама девушки стала разыскивать ее в том числе с помощью объявлений в социальных сетях.

Почти неделю спустя, 4 ноября, девушка вернулась домой. С ней все хорошо, она жива и здорова.

- Все это время она в Учалах пропадала. Спасибо всем неравнодушным за помощь в поисках, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU