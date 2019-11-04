Зима отступит: стало известно, каким будет ноябрь в Башкирии

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-04T09:32:52+03:00

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Накануне специалисты Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ноябрь 2019 года. Как оказалось, зима не спешит вступать в свои права – в ближайшее время в республике значительно потеплеет.

Как сообщает Башгидромет, температура воздуха в ноябре ожидается в пределах средних многолетних значений. По ночам в регионе столбики термометров не будут опускаться ниже -7, -5 градусов Цельсия. В дневное время суток воздух будет прогреваться до -1, -2 градусов. Осадки также ожидаются в пределах нормы, а это не выше 54 миллиметров.

Как отмечают синоптики, в ближайшее время в республике потеплеет. К середине недели в Башкирии температура воздуха поднимется до +8 градусов Цельсия и пойдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU