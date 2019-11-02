В Башкирию на следующей неделе придет резкое потепление
Только жители Башкирии достали зимние вещи из-за заморозков и снегопада, как погода снова преподносит неожиданный сюрприз. Так, синоптики сообщили, что на следующей неделе в республику вернется тепло, и столбики термометров снова поднимутся выше ноля.
Например, в Уфе уже в понедельник, 4 ноября, потеплеет до 0, а в последующие дни воздух прогреется до +2; +8 градусов. В пятницу, 8 ноября, и вовсе потеплеет до +9, а также зарядят дожди. Плюс ко всему, всю неделю будет дуть сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Теплая погода задержится примерно на две недели, после чего в республику вернутся холода, и можно будет готовиться к зиме.
ИСТОЧНИК KP.RU