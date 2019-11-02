2019-11-02T12:16:46+03:00
Общество

В Уфе росгвардейцы выехали по тревожному сигналу и спасли потерявшуюся бабушку

Пожилая женщина страдает потерей памяти и не смогла найти дорогу домой
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская РосгвардияФото: республиканская Росгвардия
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Сегодня под утро, 2 ноября, на пульт дежурного Росгвардии поступил тревожный сигнал из круглосуточного продуктового магазина на улице Дагестанская. Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны выяснил, что тревожную кнопку нажали сами продавцы. Дело в том, что в магазин забрела 78-летняя бабушка – она была очень напугана и растеряна, и пожаловалась, что потерялась, и не знает, где ее дом.

Как выяснилось позже, потерявшуюся старушку уже с вечера разыскивает полиция. Пожилая женщина страдает потерей памяти, и потому, когда вечером она не вернулась домой, обеспокоенные родственники немедленно обратились за помощью. Тем временем, бабушка несколько часов блуждала по холодным скользким улицам, пытаясь вспомнить, где ее дом.

- Сотрудники вневедомственной охраны доставили пожилую женщину полицейским, которые передали бабушку обеспокоенным родственникам, - уточнили в пресс-службе республиканской Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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