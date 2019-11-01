Молодой сотрудник следственного изолятора в Башкирии покончил с собой

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-01T14:39:14+03:00

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В минувшую среду, 30 октября, с собой покончил 24-летний сотрудник следственного изолятора №5, расположенного в городе Дюртюли. Об этом сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Автор опубликовал соответствующее донесение, подписанное врио начальника УФСИН по Башкирии.

Из документа следует, что информация о самоубийстве младшего инспектора дежурной службы поступила из СИЗО-5 в 12:45. Парень свел счеты с жизнью в гараже собственного дома в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Известно, что Артур (именно так зовут погибшего) поступил на службу в уголовно-исполнительной системе в июне этого года. Свое 24-летие молодой человек отметил буквально две недели назад, в середине октября.

СК Башкирии проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU